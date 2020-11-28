Два миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна, — Арахамия

Власти пытаются пройти все бюрократические согласования, чтобы законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса был принят и вступил в действие до 9 декабря.

Об этом глава фракции партии «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия рассказал журналистам по результатам совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

«Вопрос о локдауне вообще не обсуждали, а обсуждали вопрос о принятии законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса. Очень сжатые сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в силу до 9 декабря, потому что есть где-то два миллиона людей, наемных работников, по подсчетам правительства, которые могут получить эту компенсацию до 8 тыс. грн на человека», — сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что большая часть совещания была посвящена этому вопросу, потому что необходимо продумать, «каким образом пройти все эти бюрократические согласования, чтобы выдержать эти сроки».

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о поддержке предпринимателей во время карантина.

27 ноября документ был зарегистрирован в парламенте.

Проект закона предусматривает, что наемные сотрудники со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлица-предприниматели (ФЛП), зарегистрированные не менее трех месяцев назад и потерявшие доход в результате локдауна, смогут получить единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн.

Помимо этого, президент предложил отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга до 6,8 тыс. грн для физлиц, в том числе самозанятых.

Законопроект также предлагает поднять порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3,06 тыс. грн и освободить налогоплательщиков единого налога от его уплаты за декабрь-2020 и январь-май 2021 года.