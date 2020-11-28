Новий «заряджений» Hyundai Elantra N виїхав на випробування

У мережі з’явилися шпигунські знімки нового Hyundai Elantra N. Новинку помітили під час випробувань в Південній Кореї.

Відповідні світлини опублікувало видання AutoPost.

Як відомо, високопродуктивна модель, заснована на компактному седані сьомого покоління.

«Elantra N є видатним доповненням до лінійки бренда N, оскільки пропонує приголомшливу продуктивність в практичному чотиридверному кузові», – повідомили в Hyundai Motor Group.

Швидше за все авто отримає 2,0-літровий двигун на 271 «конячку».

: mmr.net.ua

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