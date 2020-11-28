Офис Зеленского купит газет на 190 тысяч: президент читает «Сельские вести» и «Комсомолку»

Государственное управление делами объявило тендер на покупку прессы для Офиса президента Владимира Зеленского на сумму в 189,6 тыс. грн.

За эти деньги президенту и сотрудникам его аппарата должны покупать несколько десятков газет и журналов в нескольких экземплярах.

Соответствующий тендер опубликован в системе Prozorro. Cреди изданий, которые покупают для президента – газета «Вести», «Комсомольская правда в Украине», «Сельские вести», The Economist, газета «День» и многие другие (полный список смотрите ниже).

За эти деньги издания будут покупать в течение года. К примеру, только «Аргументов и фактов» за год в офисе наберется 104 штуки (по два экземпляра в неделю).

К слову, Государственное управление делами (обеспечивает работу президента) за август заплатила авиакомпании «Украина» больше миллиона гривен за перелеты президента Владимира Зеленского. Все рейсы глава государства совершал в пределах страны.