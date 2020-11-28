Внаслідок вибуху у Горлівці загинули 12 військових РФ та знищено кілька ЗРК

В окупованій Горлівці сталося кілька вибухів на захопленому росіянами заводі Енергомаш.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, внаслідок інциденту загинули 12 окупантів, у тому числі майор ЗС РФ.

Крім того, вибухом знищено кілька зенітно-ракетних комплексів “Оса” та боєприпаси до них.

«Сума збитків оцінюється у $ 80 млн… З Москви для розслідування причини вибухів до Горлівки виїхала спеціальна слідча група Генпрокуратури РФ. На сьогоднішній момент Горлівка, яка знаходиться під контролем росіян, залишилася без протиповітряної оборони. Українська сторона перевіряє цю інформацію», — розповів журналіст.