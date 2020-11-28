«Дуже серйозні проблеми». Ексглава Мінсоцполітики розповів про ситуацію з пенсіями

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2021 рік до другого читання у Верховній Раді.

Головні показники бюджету прокоментував ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі каналу «Україна 24».

«Я нагадаю, що в бюджеті 2020 року у порівнянні з 2019-м передбачалося скорочення соціальних видатків на 12 млрд гривень. Тобто епоха бідності завершилася 21 квітня 2019 року, і одразу влада скоротила соцвидатки. І на 2021 рік ця традиція продовжується. Між першим і другим читанням проєкту держбюджету видатки були скорочені на 20 млрд в цілому, і з цих 20 млрд 8,5 – це скорочення видатків по Міністерству соціальної політики. Найбільше скорочення, 8,5 млрд, – фінансування Пенсійного фонду України. Це створює дуже серйозні проблеми для бюджету», – сказав він.

Рева пояснив, як вплине на нарахування пенсій відтермінування підвищення мінімальної зарплати.

«Якщо вони перенесли з 1 липня на 1 грудня підвищення мінімальної заробітної плати, це колосальний удар по фінансах Пенсійного фонду, тому що 4 млн платників єдиного соціального внеску платять з мінімальної заробітної плати. Це означає, що коштів на щорічну індексацію пенсій нема з 1 березня. Тобто на 11% зростання пенсій знаходиться під великим питанням. Крім того, в бюджеті України, якщо скорочені видатки, не передбачена індексація пенсій військовим пенсіонерам, а їх понад 550 тисяч. Три роки їм індексувалося, зараз індексація не передбачена взагалі», – сказав він.