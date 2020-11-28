Картопляна зрада. Україна переходить на споживання російської бульби: свіжі дані митниці

Україна почала стрімко переходити на споживання російської картоплі.

Про це стало відомо зі свіжих даних з Державної митної служби, – повідомляє «Главком» .

Імпорт картоплі з країни-агресорки почав стрімко зростати торік, коли в Україні повністю змінилася влада – президент, Верховна Рада та уряд.

У січні-жовтні, за даними митниці, до України завезли цього товару більш ніж на $55 млн. Для порівняння, у 2018-му річний показник імпорту цієї продукції був на рівні $3,13 млн. А у 2015-му – взагалі $1,3 млн. Тобто за останні декілька років імпорт зріс у десятки разів.

Це відбувається попри те, що Україна сама вирощує картоплю у декілька разів більше, ніж українці здатні спожити. Так, за підрахунками експертів, українських ринок картоплі складає 5-6 млн тонн на рік. Тоді як, наприклад, у 2020 році внутрішній урожай прогнозувався на рівні 20 млн тонн. Проте імпорт це не спиняє, адже деякі країни відверто демпінгують, та пропонують картоплю дешевшу за українську.

Детальний аналіз даних митниці, показує, що картоплю з Росії активно почали завозити лише у жовтні минулого року. А далі такий імпорт почав набирати оберти. І якщо у жовтні частка російської картоплі була в імпорті на рівні 3,7%, то в грудні вона сягнула майже 20%.

Велика частка імпорт з Білорусі також має своє пояснення. Ще минулого року економіст інвестиційного департаменту ФАО, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Андрій Ярмак стверджував, що частина російської картоплі потрапляє в Україну саме через Білорусь.

«Фактично, Білорусь використовується Російською Федерацією як шлях для безмитного ввезення на територію України широкого кола товарів, в тому числі й картоплі… Така схема дає можливість уникнути торговельних обмежень, які існують безпосередньо між Україною та РФ», – так пояснював ситуацію Сергій Симоненко, директор «Вимал», – українською компанії, яка займається виробництвом картопляного крохмалю.