Медики объяснили, зачем долгожители пьют воду с медом натощак

Вдихання забрудненого повітря, сигаретного диму та інших токсинів може пошкодити легені і навіть викликати проблеми зі здоров’ям.

Любому человеку хочется прожить дольше, находясь при этом в здравом уме и без серьезных болезней. Как правило, долгожители ведут здоровый образ жизни и придерживаются определенных пищевых привычек. передает FaceNews.ua.

Многим известно, что полезно начинать свое утро со стакана чистой питьевой воды, поскольку это позволяет мягко запустить процесс обмена веществ и помочь организму избавиться от токсинов и шлаков. Более “продвинутые” люди добавляют к воде лимонный сок, чтобы жидкость стала еще более полезной за счет антиоксидантов и витаминов. А вот мед мы больше привыкли видеть в составе чая или имбирного напитка. Однако в таком случае полезные свойства продукта страдают из-за термического воздействия воды.

Именно поэтому многие долгожители каждое утро пьют чистую воду с добавлением меда. Подойдет любая очищенная вода – например, магазинный вариант. В этой жидкости стоит развести чайную ложку меда и выпить до приема еды.

Каким эффектом обладает этот интересный метод оздоровления:

Это отличная профилактика гельминтов и любых других паразитов, поскольку мед способен уничтожать любых вредителей.

Как и в случае с обычной водой, это запускает процесс обмена веществ и очистки от токсинов.

В одной ложке меда содержится порядка 50 калорий, поэтому это поможет вам защититься от переедания в течение дня.

Мед поможет вам взбодриться и улучшить свое самочувствие за счет легкого тонизирующего эффекта.

При регулярном употреблении способствует усилению защитных функций организма.

Помогает в течение дня не заразиться вирусными и бактериальными инфекциями.

Также мед в сочетании с водой способствует общему оздоровлению организма.

: facenews.ua