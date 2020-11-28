Медики объяснили, зачем долгожители пьют воду с медом натощак

Вдихання забрудненого повітря, сигаретного диму та інших токсинів може пошкодити легені і навіть викликати проблеми зі здоров’ям.
Любому человеку хочется прожить дольше, находясь при этом в здравом уме и без серьезных болезней. Как правило, долгожители ведут здоровый образ жизни и придерживаются определенных пищевых привычек. передает FaceNews.ua.
Многим известно, что полезно начинать свое утро со стакана чистой питьевой воды, поскольку это позволяет мягко запустить процесс обмена веществ и помочь организму избавиться от токсинов и шлаков. Более “продвинутые” люди добавляют к воде лимонный сок, чтобы жидкость стала еще более полезной за счет антиоксидантов и витаминов. А вот мед мы больше привыкли видеть в составе чая или имбирного напитка. Однако в таком случае полезные свойства продукта страдают из-за термического воздействия воды.
Именно поэтому многие долгожители каждое утро пьют чистую воду с добавлением меда. Подойдет любая очищенная вода – например, магазинный вариант. В этой жидкости стоит развести чайную ложку меда и выпить до приема еды.
Каким эффектом обладает этот интересный метод оздоровления:
Это отличная профилактика гельминтов и любых других паразитов, поскольку мед способен уничтожать любых вредителей.
Как и в случае с обычной водой, это запускает процесс обмена веществ и очистки от токсинов.
В одной ложке меда содержится порядка 50 калорий, поэтому это поможет вам защититься от переедания в течение дня.
Мед поможет вам взбодриться и улучшить свое самочувствие за счет легкого тонизирующего эффекта.
При регулярном употреблении способствует усилению защитных функций организма.
Помогает в течение дня не заразиться вирусными и бактериальными инфекциями.
Также мед в сочетании с водой способствует общему оздоровлению организма.
: facenews.ua