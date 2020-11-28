В Киеве неадекват отреагировал выстрелом на просьбу надеть маску

В Киеве в Печерском районе в ответ на просьбу надеть защитную маску, мужчина начал стрельбу – правоохранители его задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что инцидент случился на улице Бассейной. Нетрезвый мужчина зашел в аптеку без маски из-за чего работники, и посетители заведения сделали ему замечание. Однако мужчина отказался надевать маску и покинуть помещение, к тому же начал нецензурно выражаться.

«В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Впрочем, человек достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщает полиция.

Согласно данным правоохранителей, прибывшие на место работники полиции задержали 44-летнего мужчину и изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина на мужчину составлен административный протокол.