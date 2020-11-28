В центре Киева до вечера воскресенья ограничат движение транспорта

На центральной столичной улице, Крещатике, частично ограничат движение до 20:00 29 ноября из-за проведения дорожных работ.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор», передает УНН.

«На ул. Крещатик частично ограничено движение до 20:00 29 ноября», — сообщили в КГГА.

Отмечается, что на перекрестке улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого начали устанавливать островок безопасности на пешеходном переходе.

«Работы дорожники выполнят в течение выходных. Основные работы планируется завершить до утру воскресенья. Во время работ движение будет частично ограничено», — говорится в сообщении пресс-службы.