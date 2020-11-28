Тихановская заявила, что Путин просто не знал, что столько белорусов против Лукашенко, и хочет лично ему обо всем рассказать

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская хочет встретиться с главой России Владимиром Путиным.

Об этом белоруска рассказала в интервью «Радио Свобода».

По ее словам, белорусы воспринимают государство-агрессор как важного соседа.

«Мы хотели бы изложить свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы-соседи. И мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться», — сказала она.

Причем, по ее мнению, этого общения «очень ждут».

«Не поддержки режима, а высказывания о белорусах, о нашем желании развивать наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека», – добавила она.

Журналист напомнил оппозиционерке, что Путин поздравил с победой узурпатора Александра Лукашенко уже на следующий день после голосования на так называемых президентских выборах.

«Поздравить то поздравил. Но вы знаете, мне так кажется, в России тоже не ожидали, что протестное движение на этот раз сильное, и мы будем идти к победе, потому что в глазах белорусов Лукашенко не является легитимным. И эта борьба, это протестное движение против хамства, против неуважения, против бесчеловечности уже сейчас. Понимаете?», — спросила она.

По ее мнению, в момент поздравления Путиным Лукашенко никто же не ожидал, что протесты будут массовыми и продолжительными.

«И, как мы видим, тогда оказала поддержку Россия режиму. Но сейчас какой-то процесс выжидания, ожидания. Активной поддержки нет», – заметила она.

Тихановская резюмировала, что на данный момент никаких сигналов со стороны Кремля о возможной встрече с Путиным не было.