Санта Дімопулос не погодилась з думкою фанатів

Санта Дімопулос відома багатьом як ексучасниця гурту “ВІА Гра”. Зараз вона здобула другу хвилю популярності. Відбулось це завдяки її участі у шоу “Танці з зірками”. Там вона продемонструвала свою красу, фігуру та хорошу фізичну підготовку. Тому не дивно, що має багато прихильників.

Санта зізналась, що отримує багато компліментів. Щодня підписники пишуть їй, що вона класна, мотивує їх та її люблять. Однак був один коментар, який вона заперечила. Їй написали, що вона ідеальна і є супержінкою. Санта задумалась хто ж ця супержінка. Вона подумала, що це дівчина, яка завжди красива, в будь-яку хвилину доби, все встигає по дому, приділяє час сім’ї, саморозвитку та роботі.

І з цих слів зробила висновок, що вона такою не є. Адже з початком участі у танцювальній програмі їй катастрофічно не вистачає часу. Вона дуже втомлюється, не висипається, тому це проявляється у її зовнішньому вигляді. А з сім’єю бачиться настільки рідко, що сподівається, що вони ще пам’ятають як вона виглядає. Також Санта зізналась, що не завжди маю хорошу фігуру, ідеальну вагу та добре поводиться з людьми.

У підсумку Дімопулос написала: “Так, я не супержінка і я не ідеальна. Але я так рада бути не ідеальною. Я рада бути живою. собою ❤️”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

: glianec.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.