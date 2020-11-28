В Азербайджане автомобиль подорвался на мине, есть жертвы

В Физулинском районе Азербайджана автомобиль подорвался на противотанковой мине. В результате происшествия погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«28 ноября в районе 15:20 четверо гражданских лиц, находясь в машине, подорвались, по первичным данным, на противотанковой мине на территории села Ашаги Сейидахмедли Физулинского района», — говорится в сообщении.

На метро происшествия прибыли сотрудники прокуратуры. Осмотрев тела погибших, они назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Личности погибших уже установлены. Прокуратура возбудила два уголовных дела.