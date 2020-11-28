«Укрзализныця» меняет цвет пассажирских вагонов

Во время реставрации вагонов в «Укрзализныци» будут менять их цвет. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава УЗ Владимир Жмак.

«После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить и окраску вагонов светлый фон — на темный. Новые цвета — не только красиво, но и практично», — написал он.

По словам Жмака, проводники остались довольны новым цветом вагонов.

Отмечается, что «Укрзализныця» в данный момент продолжает ремонт парка вагонов. В них меняют поручни, устанавливают камеры, а также монтируют USB-розетки и полочки для мобильных телефонов.