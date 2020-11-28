Верховный Суд отказался возвращать Семенченко звание офицера

Экс-нардеп Семен Семенченко пытался через Верховный Суд добиться возвращения офицерского звания, которого его в 2015 году лишил и.о. командующего Нацгвардии. Суд отказал ему в удовлетворении иска.

Решение Верховного Суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Семенченко добивался признания противоправным и незаконным приказа временно исполняющего обязанности командующего Нацгвардии Украины от 22 декабря 2015 №212 (по личному составу) о лишении его воинских званий «капитан резерва» и «майор резерва», пишет «УП».

Окружной админсуд Киева своим постановлением 14 сентября 2016 административный иск Семенченко удовлетворил полностью, однако уже 4 ноября 2016 года Киевский апелляционный административный суд отменил это постановление.

В 2019 году дело направили на новое рассмотрение, и Шестой апелляционный админсуд также встал на сторону Нацгвардии — не вернул истцу офицерское звание. Семенченко подал кассационную жалобу на указанное решение, Верховный суд после рассмотрения дела эту жалобу оставил без удовлетворения.

Прокуратура еще в 2016 году заявляла, что Семенченко получил от Вышгородского районного военкомата «заведомо ложное» временное удостоверение офицера запаса. По этом поддельном документу он был принять на службу в резерве в воинской части №3027 (батальон «Донбасс»).

В документе за подписью в то время и.о. командующего Нацгвардии Николая Балана указано, что на основании письма военной прокуратуры Центрального региона следует внести изменения в приказ о принятии Семенченко на службу: слова «капитана резерва Семенченко» следует заменить словами «гражданина Семенченко, присвоив ему первичное воинское звание — солдат резерва», говорится в приказе.