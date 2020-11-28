Девушка влюбилась в куклу-зомби и собирается сыграть с ней свадьбу

19-летняя Фелисити Кадлец из штата Массачусетс через месяц собирается сыграть свадьбу с куклой-зомби Келли, которую ей подарили (по настоянию именинниці) на 13-летие.

По словам девушки, она начала испытывать влечение к жуткой игрушке в возрасте 16 лет, и не смогла сопротивляться своей любви.

У нас нормальные, в том числе интимные, отношения, и все идет как у всех к свадьбе. Я сделала татуировку с ее именем, потому что она всегда будет частью моего сердца, частью меня, и никто не может изменить это. Когда у нас с Келли интим, и я ласкаю ее, то чувствую подлинную связь и ощущаю себя в безопасности. Она делает меня счастливой, я люблю ее, и только это имеет значение, откровенничает Кадлец.

Семья и друзья девушки категорически против Келли и запрещают приносить куклу домой и в гости, но Фелисити это не волнует.

: novosti-n.org