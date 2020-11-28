В Харьковской области разоблачили нарколабораторию с психотропами на 4 млн гривен

В Харьковской области разоблачили преступную деятельность двух мужчин, которые организовали нарколабораторию, позволявшая изготавливать около 3 килограммов психотропного вещества PVP в сутки.

За незаконное изготовление особо опасных психотропных веществ фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции.

«Полицейские установили, что организовали изготовление психотропов двое мужчин: 32-летний хмельничанин и 33-летний житель столицы. Они арендовали загородный дом в Волчанском районе Харьковской области, где оборудовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества PVP. Мощность такой лаборатории позволяла «химикам» изготавливать в сутки около трех килограммов психотропов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские провели санкционированный обыск по месту «изготовления» психотропа. В результате изъято емкости с «PVP», 50 канистр с различными химическими реактивами, зип-пакеты для фасовки, электронные весы и лабораторное оборудование — колбы, воронки, охладители, печи.

Как отмечают правоохранители, во время обысков было изъято психотропов на 4 млн гривен.

Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Новобаварского отдела полиции готовят фигурантам уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное им грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.