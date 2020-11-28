Львовский мусор снова в центре скандала: грузовики с отходами засекли в зоне ЧАЭС

Львовский мусор продолжает свои «путешествия» по Украине. На этот раз мусоровозы с бытовыми отходами из Львова были замечены в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как сообщает GreenPost, содержимое грузовиков выгружается на полигоне возле бывшего села Лелев рядом с городом Чернобылем.

Пока не выяснено, на каких основания грузовики с мусором из Львова разгружаются на полигоне в Лелеве. Очевидцы утверждают, что машины с львовскими номерами приезжают в зону отчуждения, начиная с 1 ноября. Ежедневно мусор выгружают 4−6 машин. Причем чтобы попасть на полигон, мусоровозам необходимо проехать через два КПП.