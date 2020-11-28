Тихановская больше не хочет быть президентом Беларуси

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская больше не будет выдвигать свою кандидатуру в президенты страны.

Новые президентские выборы, которых добивается оппозиция, пройдут без фамилии Тихановской в бюллетене. Об этом политик заявила в интервью украинской редакции Радио Свобода.

По словам Тихановской, их требование об отмене результатов выборов и назначении нового голосования остается в силе. Говоря о методах влияния, которые готова использовать оппозиция, политик упомянула об акциях протеста, забастовках на крупных предприятиях — «кошельках власти». Против прямых переговоров с Лукашенко Тихановская тоже не возражает. «Мы бы хотели, чтобы этот диалог состоялся», — заявила она.

Тихановская упомянула, что у нее в планах есть поездка в Украину. В этом контексте лидер оппозиции Беларуси еще раз озвучила свою позицию по поводу оккупированного Крыма. Тихановская настаивает: по международному закону Крым является частью Украины, а де-факто «имеем то, что имеем».