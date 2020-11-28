На Закарпатье открыли самую высокогорную дорогу в Украине

В Закарпатской области открыли для проезда самую высокогорную дорогу Украины Т-07-18 Нижние Ворота — Воловец — Межгорье.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области в Facebook.

«Движение по высокогорной дороге государственного значения — Т-07-18 Нижние Ворота — Воловец — Межгорье открыто. Во время ремонта было обновлено 15 малых и 4 средних моста. Кое-где были заменены балки пролетных строений. По всей протяженности дороги усилен слой основания. Щебеночно-песчаная смесь укреплена цементом — 15 см. Положен выравнивающий слой асфальтобетона на 10 км и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальта — в 5 см. Выполнено также габионное укрепление верховых и низовых откосов на перевалочных участках, в частности Воловецком и Подобовецком (Пилипецком) перевалах», — говорится в сообщении ведомства.

Дорогу открыли для проезда всех видов транспорта вдоль Боржавского хребта через Воловецкий и Подобовецкий перевалы. Отмечается, что высота сооружения составляет почти 400 метров над уровнем моря, что делает дорогу самой высокой в Украине.

За этот год ремонтники успели реставрировать 44,6 км дорожного полотна, также были установлены барьерные ограждения, светоотражающие элементы, встроенные в детали конструкций, а также новые дорожные знаки. Все работы выполнялись по европейским стандартам.

В ведомстве отметили, что этот проект реализован в рамках программы «Большая стройка».