Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине

Злоумышленник показал продавщице антикварный пистоль и отобрал у нее 1000 грн, вскоре его задержали.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Ограбление произошло в Украинске вечером в пятницу, 27 ноября.
«В магазин зашел незнакомый мужчина и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, забрал кассу магазина и личные деньги женщины в размере 1000 гривен. После этого нападавший скрылся», — сказано в сообщении.
Полицейские уже через час выяснили, что грабитель — 35-летний местный житель. Он уже пытался ограбить магазин в июле, но тогда его задержали граждане и передали полиции.
Пистоль изъяли и отправили на экспертизу.
Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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