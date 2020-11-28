Мужчина с антикварным пистолем ограбил продуктовый магазин на Донетчине

Злоумышленник показал продавщице антикварный пистоль и отобрал у нее 1000 грн, вскоре его задержали.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Ограбление произошло в Украинске вечером в пятницу, 27 ноября.

«В магазин зашел незнакомый мужчина и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружья, забрал кассу магазина и личные деньги женщины в размере 1000 гривен. После этого нападавший скрылся», — сказано в сообщении.

Полицейские уже через час выяснили, что грабитель — 35-летний местный житель. Он уже пытался ограбить магазин в июле, но тогда его задержали граждане и передали полиции.

Пистоль изъяли и отправили на экспертизу.

Грабителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.