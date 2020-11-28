Симптомы воспаления легких, на которые многие не обращают внимания

Воспаление легких может появиться в результате осложнений обычной ОРВИ, если лечение было неправильным, и способно закончится летальным исходом. Крайне важно обращать внимание даже на легкие симптомы при проблемах с дыханием, поскольку они могут быть первыми признаками заболеваний легких, включая ХОБЛ, астму и рак легких.

Знание ранних предупреждающих признаков заболевания легких может помочь получить лечение до того, как болезнь станет серьезной или даже опасной для жизни, передает Lung.org.

Какие симптомы воспаления легких

Свистящее дыхание. На такой симптом, как шумное дыхание или хрипы, легко не обратить внимание. Однако на самом деле такой “звоночек” ясно предупреждает, что что-то необычное блокирует дыхательные пути ваших легких или делает их слишком узкими.

Из-за острой нехватки кислорода при заболевании легких могут появляться такие симптомы, как покраснение или синюшность, бледность кожных покровов, появление на них пятен. Подобные изменения цвета лица нередко можно назвать последствиями недосыпания или напряженных трудовых будней, поэтому симптом часто не замечают.

Хронический кашель. Такой продолжительный кашель может длиться восемь недель или дольше. Это важный ранний симптом, указывающий на то, что с вашей дыхательной системой не все в порядке.

Одышка. Не нормально испытывать одышку, которая не проходит после тренировки, или возникает после небольшой нагрузки или ее отсутствия. Тяжелое или затрудненное дыхание – ощущение, что тяжело дышать – также является предупреждающим знаком.

Хроническое выделение мокроты. Такая слизь вырабатывается дыхательными путями в качестве защиты от инфекций или раздражителей. Если мокрота вырабатывается месяц или дольше, это может указывать на заболевание легких.

Кашель с кровью. Если вы отхаркиваете кровью при кашле, она может исходить из легких или верхних дыхательных путей. Это сигнализирует о проблеме со здоровьем.

Хроническая боль в груди. Необъяснимая боль в груди, которая длится месяц или больше, особенно если она усиливается при вдохе или кашле, также является предупреждающим знаком.

Чем грозит воспаление легких, какая диагностика и лечение

Если вы заметили какой-либо из следующих предупреждающих знаков, как можно скорее запишитесь на прием к врачу. Раннее обнаружение может спасти вам жизнь.

Медики из КНП “Центр экстренной медицинской помощи медицины катастроф города Киева” отмечают, что иногда воспаление легких (особенно атипичная пневмония) протекает практически бессимптомно, то есть признаки изменений размыты или отсутствуют, пишет ssmp.health.kiev.ua.

Заболевание может развиваться без повышения температуры и даже без кашля, но затем состояние больного сильно и резко ухудшается, он начинает задыхаться. И только в медицинском учреждении будет поставлен правильный диагноз. А порой симптомы развиваются так быстро, что спасти человека не удается.

Должно насторожить и то, когда признаки ОРВИ или гриппа полностью исчезли, а через несколько дней снова появились. В частности, наблюдается повторное повышение температуры. Это серьезный сигнал об осложнениях, а именно о пневмонии.

Диагностировать заболевание может только специалист, кроме того, иногда нужно несколько исследований. Иногда хватает обычного прослушивания дыхания через фонендоскоп. Но если хрипов не слышно, это не означает, что воспаление легких нет. Оценить состояние легочных тканей позволит рентгенография, но изменения не всегда заметны на снимках. Также могут понадобиться анализ крови и исследование мокроты.

Заметив первые признаки пневмонии у взрослых, такие как кашель или повышение температуры тела, или даже заподозрив заболевания, следует немедленно обратиться к врачу. Обычно заболевание лечится антибиотиками, но еще требуется прием препаратов, разжижающих мокроту и облегчают ее отхождение, а также расширяют бронхи. В тяжелых случаях требуется госпитализация. Если упустить время, то может развиться абсцесс легких. Возможны другие тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.

: rbc.ua