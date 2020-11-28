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В Черновцах полиция взяла под охрану избирательные участки

29.11.2020

В Черновцах правоохранители взяли под охрану избирательные участки и одну территориальную избирательную комиссию. В воскресенье в городе пройдет второй тур выборов мэра города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновецкой области.

Под охраной оказались 112 избирательных участков. Еще четыре избирательных спецучастка не получили бюллетени из-за отсутствия избирателей.

Ранее руководство полиции Черновицкой области провело инструктаж полицейских, которые заступили на охрану избирательных участков. Полицейские обеспечили сопровождение бюллетеней на избирательные участки и охрану во время их транспортировки.

Для оперативного реагирования на сообщения о нарушениях избирательного процесса сформирован достаточный резерв личного состава, созданы дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы, а также группы превентивной коммуникации.

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