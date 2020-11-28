Писал кровью на мосту: в Одессе полиция и спасатели предотвратили самоубийство

В субботу, 28 ноября, на Польском спуске в городе Одессе прохожие заметили на Строгановском мосту неизвестного парня, который вскрыл себе руку, рисовал что-то кровью и, как казалось, пытался прыгнуть вниз. На место события немедленно вызвали полицейских и спасателей.

Как сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области, несчастный случай удалось предотвратить.

«Первым на место прибыл наряд батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области. Правоохранители разговорили мужчину, подошли ближе и, чтобы тот не сорвался, приковали наручниками к ограждению моста. Впоследствии подъехали спасатели и по лестнице спустили его вниз», — сказано в сообщении.

Как стало известно, он рассказал правоохранителям, что приехал в Одессу из другой области. Руку порезал бутылкой от «трудной судьбы». Парня с окровавленной рукой забрала скорая. Его также проверят врачи-психиатры.

Позже в Telegram-канале Одесса. инфо было опубликовано видео, на котором зафиксирована надпись, которую оставил на мосту молодой человек.

«Вас травят газом и выдают за туман, тоже самое происходит в …(неразборчивое слово, похожее на «дитбнрун»), — начертил он там собственной кровью.