Арахамия заявил, что медицинская система Украины уже загружена на 80%

Из-за эпидемии коронавируса в Украине медицинская система оказалась загружена на 80%.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он отметил, что сейчас власти необходимо найти правильное решение по поводу карантина, которое не сильно ударит по экономике и позволит сохранить жизни людей.

«Мы сейчас условно находимся в стадии 80%, у нас еще есть 20% резерв. И все карантины выходного дня и локдауны призваны для того, чтобы держать некий резерв, чтобы не захлебнуться», – сказал Арахамия.

Глава фракции со слов медиков добавил, что локдаун нужно вводит минимум на 15 дней.

«Медики говорят, что для того, чтобы полный локдаун сработал, нужно минимум 15 дней, а желательно – три недели. И тут надо лавировать между ударом по экономике и сохранением жизней людей», – подчеркнул он.