Повінь – зміна системи

Menu
Close

Минобороны потратит 50 млн грн на разработку артиллерийских боеприпасов

29.11.2020

Государственной акционерной холдинговой компании «Артем» выделят 49 млн грн из госбюджета на 2021 год. Средства должны пойти на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжения неуправляемых авиационных ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«В 2020 году Минобороны профинансировало выполнение ГАХК «Артем» опытно-конструкторской работы по разработке артиллерийских боеприпасов и снабжения неуправляемых авиационных ракет на сумму 49 млн. грн», — говорится в сообщении.

Кроме того, подготовлены дополнительные заказы неуправляемых авиационных ракет, ракетных комплекса «Нептун» и ракет для комплекса «Ольха» на сумму около 900 млн. грн., в которых ГАХК «Артем» является главным исполнителем или соисполнителем. 

«Учитывая это, вопрос контрактов для Вооруженных сил не может быть критическим для стабильного функционирования предприятия и лежит, скорее, в другой плоскости. Как объективного характера, в частности, пандемии и тотального локдауна, так и субъективных факторов, оборонное ведомство по этическим соображениям не будет комментировать», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Также в военном ведомстве отметили, что продукцию оборонного назначения у отечественных предприятий заказывают в соответствии с потребностями и приоритетами ВСУ, определенных в Генеральном штабе.

«Заявления руководства компании о переводе с первого квартала следующего года около 70% работников ГАХК «Артем» на однодневную рабочую неделю вызывают обеспокоенность, поскольку является естественным вопрос: каким образом при таких условиях предприятие планирует выполнять свои обязательства по гособоронзаказу», — сообщила пресс-служба.

Читайте також:   Партія Порошенко хоче очолити 4 парламентських комітету
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *