Пока Зеленский бегает со свечками как дурень со ступкою, по Украине идет реальный поток гробов

А Зеленскому наплевать, потому что из своей виртуальной норки выбраться страшно…

Читаю на странице Зеленского, «о 16-й годині запаліть у своїх вікнах свічки пам’яті. Нехай вони зігріють своїм теплом душі безневинних жертв голодоморів».

Вместо того, чтобы бегать со свечками как дурень со ступою, Владимир Александрович, лучше обратите внимание на больницы, где родственники бегают в попытках приткнуть ковидных и просто больных хоть куда-то. Потому что пока вы пишите видосики, по Украине идёт реальный поток гробов, а ещё больший поток людей борется с болезнью и побочками, что она вызывает.

Потому, дорогой наш президент (дорогой в том плане, что нам дорого обходится имитация бурной деятельности), перестаньте писать пустые обращения. Тем более по поводам, в которые ни вы, ни ваша пустая команда не верите.

Лучше измените ГОСТы, которые сегодня не позволяют нормально ставить станции концентрации кислорода, потому что их нет в нормативах.

В Киеве Кличко просит передать 11 тыс койкомест в ведомственных больницах, но ему сверху указывают разворачивать больницу в Палаце спорта.

Парламент и правительство могут многое сделать, если захотят и увидят человеческое горе. А видеть его не хотят, потому что на жизнь человека наплевать.

И Зеленскому наплевать, потому что из своей виртуальной норки выбраться страшно.

Потому байки про свечи в окнах, пока сегодня бездеятельностью убивают людей в условиях пандемии, пока не раскрыты дела расстрела Майдана, сдачи Крыма, странные котлы в Иловайске и Дебальцево и прочее, прочее, прочее — чистое лицемерие.