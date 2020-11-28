Бродский: решением по локдауну власть совершает очередное преступление

Компенсацию платить тем, кто не платил налоги, за счёт кого? Пенсионеров, врачей, учителей, армии?
Опять про пандемию: знаю точно, что за ближайшие две недели в страну завезут 10 000 концентраторов кислорода и решат вопрос с наличием кислорода для больных.
Об этом пишет сегодня владелец издания «Обозреватель», экс-нардеп, бизнесмен Михаил Бродский.
Решит ли это все наши проблемы С ПАНДЕМИЕЙ? Конечно, нет.
1. Дальше встанет проблема с медперсоналом и врачами. Многие уехали или просто уволились.
2. Вопрос с локдауном власть решать не хочет, а без разрыва цепочки заболевающих проблема не решится.
Аваков прав на 100%.
Локдаун не сейчас, а с 23 декабря — очередное глупое и преступное решение власти.
3. Компенсацию платить тем, кто не платил налоги, за счёт кого? Пенсионеров, врачей, учителей, армии?
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А если и они прийдут под парламент или Офис президента?
Платить только тем, кто платил, вот и всё.
4. Страна больна популизмом, коррупцией и пофигизмом.
5. Вакцинировать нас будут в числе последних, уверен.
Противно и ужасно.