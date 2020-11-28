ASRock презентувала найтонший у світі ПК на AMR Ryzen 4000 (відео)

Компанія ASRock офіційно презентувала найтонший у світі мініатюрний ПК на базі гібридних енергоефективних процесорів AMD Ryzen 4000U. Об’єм корпусу складає лише 0.7 літра, габарити складають 194 х 159 х 26 міліметра, тобто корпус ПК справді маленький. При цьому компанія пропонує рішення у вигляді Barebone-комплекту, а не готового персонального комп’ютера. Цілком можливо, що з часом ми побачимо й готові персональні комп’ютери, а не лише набори для збирання.

На вибір користувача доступні енергоефективні процесори від Ryzen 3 4300U до Ryzen 7 4800U, які мають відповідно від 4 ядер та 4 потоків до 8 ядер та 16 потоків, причому нічим, крім процесорів та графічних адаптерів, вони не відрізняються. Система підтримує можливість встановлення модулів оперативної пам’яті SO-DIMM DDR4-3200, SSD формату 2.5 дюйма та SSD формату M.2. Також опціонально доступний модуль Wi-Fi Intel AX200, який підтримує Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0.

Слід також звернути увагу на немалий набір роз’ємів, серед яких э USB-A 3.2 Gen 1 (4 штуки), USB-C 3.2 Gen2 (2 штуки), RJ45, мініджек 3.5 міліметра (2 штуки), слот під карту пам’яті формату SD, один HDMI та D-Sub. На жаль, блок живлення винесений за корпус, його потужність складає 65W.

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: itechua.com

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