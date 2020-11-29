В Турции арестовали иностранцев, которые обманом пытались продать свои органы: Среди них есть украинцы

В турецком Стамбуле арестовали пять человек из задержанных 18, которые причастны к незаконной торговле органами. Среди них есть и граждане Украины.

Об этом сообщает Anadolu.

Так, среди задержанных оказались граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, всего Управлением по борьбе с торговлей людьми среди беженцев было задержано 18 человек. Изначально группировку поймали, когда ее члены обратились в «комитет по этике», представившись родственниками людей, которым якобы нужна пересадка органов.

Задержанные не имеют между собой родственных связей. Правоохранители установили, что они намеревались продать свои органы. Семь человек по итогу отпустили, в отношении еще 10 прошло судебное заседание, по итогу которого половину взял под арест и еще пять человек лишились права покидать город.

«В отношении пятерых принята мера пресечения в виде ареста, остальные пять дали подписку о невыезде», — указано в сообщении.