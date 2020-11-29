Поражение в правах: как поступить с коллаборантами на Донбассе

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников недавно заявил, что степень ответственности за коллаборационизм должна определяться в комплексе и с учетом всех обстоятельств проживания того или иного лица на оккупированной территории и наиболее целесообразным в этой ситуации будет поражение жителей ОРДЛО в правах.

Глава Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко считает, что для законодательного урегулирования вопроса о введении ответственности за сотрудничество с оккупантами нет преград, кроме отсутствия политической воли.

Об этом говорится в материале “источника”.

По словам Алексея Резникова, термин “поражение в правах” более объемно отражает случаи, когда люди служат оккупационному режиму, не совершая при этом прямых преступлений.

“Но сам факт коллаборации – это уже отказ от признания власти страны, гражданами которой они являются. Это тоже правонарушение. Вот, например, в оккупированных Луганске и Донецке сегодня работают пожарные, чья задача – спасать жизни людей и тушить пожары. Вопрос: так что, им этого не делать? Они же там живут. У них нет вариантов переехать сюда. Есть врачи, которые лечат и также спасают людей. К ним тоже не может быть никаких претензий”, – сказал Алексей Резников.

Поражение в правах, по словам министра, подразумевает временный запрет на занятие определенной профессиональной деятельностью (например, для учителей в ОРДЛО, которые насаждали украинофобию) или ограничение в праве избираться и быть избранными в органы местной и центральной власти для лиц, которые добровольно находились в оккупации.

“Мы не можем доверить этим людям служить в публичной сфере в восстановленной Украины, поскольку они легко пошли служить оккупационному режиму. Но опять же об этом нужно открыто говорить уже сегодня”, – добавил чиновник.

Именно этот аспект больше всего настораживает чиновников и правоведов, когда речь заходит о политической реинтеграции оккупированных территорий. Государство физически не способна посадить в тюрьму всех, кто имел отношение к созданию и функционированию оккупационных “республик”, но и допускать их к активному политическому процессу – в том числе, запрет на участие в выборах в качестве кандидатов и избирателей – также нельзя.

“Нет никаких юридических препятствий для принятия закона, который устанавливает ответственность за сотрудничество с оккупантами. Вопрос назрел и перезрел настолько, что уже есть риски для национальной безопасности. Причин, по которым такой нужный законопроект за годы войны с Россией так и не был принят, две: отсутствие политической воли и влияние кремлевской “пятой колонны”, которой такой нормативный акт крайне невыгоден “, – пояснил глава Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко.

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