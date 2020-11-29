Блогер: Войны на Донбассе не будет, у ОРДЛО нет денег. Резервистов собирают, чтобы «списать украденное»

Скорой войны на Донбассе не будет, у ОРДЛО нет на военные действия денег. Такое мнение высказал блогер из ОРЛО, ведущий телеграм-канал «Заметки гражданина».

По его мнению, информация о скорой войне не соответствует действительности и связана лишь со сборами резервистов. Последние блогер считает просто поводом для «списания украденных денег».

«У меня складывается ощущение, что многие не понимают для чего делается такой „фурор“ вокруг этого сбора. В нормальных странах это обычная практика. Это небольшое списание бюджета в конце года, чтобы оправдать украденные деньги. Резервисты и реальные офицеры — это единственный шанс на какие-то адекватные действия в случае боевых действий», — пишет блогер.

По его словам, реальные «солдаты» местной «народной милиции» ничего из себя не представляют — «такое на голову даже не натянешь, и в случае реальных боевых действий они помогут только в подвозе боеприпасов, и то не все доедут».

«Начинать боевые действия к концу года, когда бюджет страны укомплектован и все закрывают дыры — это самоубийство и полный нокаут для расшатанной страны. То, что постреливают — да. Донбасс — это зона конфликта уже 6 лет, нужно понимать и учитывать это. Разворачивание ситуации здесь, как в Карабахе, считаю невозможным», — пишет блогер.

По его словам, в ОРДЛО есть объекты, «относительно восстановленные на российские деньги».