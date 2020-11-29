Русские наемники встали на крыло: Путин выдал ЧВК «Вагнера» боевые самолеты

Эту нечисть в небе Ливии разглядела американская армия.

«В среду армия США раскрыла щекотливые подробности о масштабной операции российских наемников в охваченной гражданской войной Ливии», — пишет немецкое издание Bild.

«В докладе, публикуемом ежеквартально, министерство обороны США, основываясь на наблюдениях Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), сообщило, что в охваченной гражданской войной Ливии активны до 4 тыс. контролируемых Кремлем наемников — все они воюют на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара и его армии», — передает издание.

«Дословно в опубликованном докладе США говорится, что, согласно оценкам, в последнем квартале в «Ливии были заняты около 2 тыс. членов группы Вагнера». Также предполагается, «что в Ливии находятся около 2 тыс. поддерживаемых Россией сирийских бойцов».

«Приоритетными задачами группы Вагнера в Ливии является оборона Сирта (города, находящегося на текущей линии фронта между враждующими сторонами — Прим.ред.), авиабазы Аль-Джуфра и оборонительной линии между двумя этими двумя пунктами», — говорится в американском докладе о ситуации в Ливии».

«Доклад раскрывает еще две щекотливые детали о российских «вагнеровцах», — пишет Bild. — Во-первых, как говорится в докладе, режим Путина предоставил группе Вагнера «14 российских боевых самолетов», чтобы «поддержать с их помощью Ливийскую национальную армию». То есть, говоря открытым текстом, российские наемники впервые обладают собственной военной авиацией, с помощью которой они могут совершать операции по поручению Кремля и военачальника Халифы Хафтара».

«Во-вторых, американская армия считает, что операцию группы в Ливии финансирует не только Россия, но и крупнейший союзника генерала Хафтара, который, как известно, находится в Дубае. Конкретно об этом говорится: «финансирование деятельности группы, возможно, предоставляют Объединенные Арабские Эмираты», — передает издание.

«Военный аналитик и эксперт по Ливии Джозеф Демпси из Международного института стратегических исследований придает особое значение фактическому предоставлению генералу Хафтару российской военной авиации. «Отправка как минимум 12 многоцелевых истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 означает существенное увеличение потенциала воздушных сил, поддерживающих Хафтара», — сказал Демпси в разговоре с Bild».

«Впрочем, по его словам, точный характер этого участия не ясен, так как «пока нет подтверждений того, что после своего прибытия из России через Сирию в мае эти самолеты непосредственно использовались в боевых действиях». Некоторые наблюдатели указывают на то, что на двух боевых самолетах Су-24, продемонстрированных недавно во время военного маневра Хафтара, был нанесен флаг Ливии. (…) Однако эксперт считает, что «крайне маловероятно, что экипаж этих самолетов действительно был ливийским; вероятнее, что они являются членами российских ВВС или недавно были уволены». То есть Демпси предполагает, что за штурвалом самолетов сидели «вагнеровцы».

«Bild направил правительству ФРГ запрос о том, не являются ли новые разоблачения американской армии доказательством нарушения Владимиром Путиным данного в Берлине обещания поддерживать оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии».

«Министерство иностранных дел дало ясный ответ: многочисленные «сведения подтверждают активность группы Вагнера в Ливии. В этой связи Евросоюз недавно ввел санкции в отношении связанного с группой Вагнера российского олигарха Евгения Пригожина. ЕС оставляет за собой право ввести дальнейшие санкции в отношении лиц и объектов, мешающих мирному процессу в Ливии или нарушающих оружейное эмбарго ООН», — передает Bild.

Источник перевода: InoPressa