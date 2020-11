Протесты в Париже: число задержанных возросло

Во французской столице Париже в ходе акции протеста полицейские задержали 46 участников демонстраций. Их задержали за насильственные действия в отношении правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции Парижа в Twitter.

«Было произведено 46 задержаний за насильственные действия в отношении правоохранительных органов, разрушения, ношение запрещенного оружия и так далее», — говорится в сообщении.

A rioter tries to block a Gendarmerie police water cannons and is tear gassed / tackled by officers for it.

📷: Clément Lanotpic.twitter.com/zIlKX5fCAW

— Shane B. Murphy (@shanermurph) November 28, 2020