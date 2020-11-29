7 продуктів, які провокують здуття живота

Від харчування залежить багато чого: краса, самопочуття, молодість. Деякі продукти здатні налагодити певні сфери. Вони впливають на стан деяких органів, в тому числі травну систему. Деяка їжа здатна викликати здуття живота, що принесе великий дискомфорт в повсякденність.

Розбираємо сім продуктів, від поїдання яких однозначно живіт виявиться роздутим і болючим.

Сіль

Сіль і приправи – одні з головних продуктів, які непомітно провокують здуття живота. Здається, що їх в раціоні не так і багато, проте вживання їх в більшій кількості, ніж норма, призведе до неприємних наслідків. Також сіль затримує рідину в організмі, провокуючи сонливість і лінь. Потрібно їсти менше добавок подібного типу, щоб не стикатися з подібними проблемами.

Броколі, капуста

Вельми корисні овочі, які провокують здуття живота. Відмовлятися від них немає ніякого сенсу. Адже це відмінне джерело вітамінів А і С, харчових волокон, бета-каротину. При цьому в продукті мало калорій, він ситний, що благотворно позначиться на фігурі.

Жувальна гумка

Жування подібної речі викликає заковтування великої кількості повітря. Він потрапляє в живіт, викликає тиск в шлунково-кишковому тракті, як наслідок, здуття живота. Жевачка не допоможе у вирішенні проблеми несвіжого дихання краще, ніж зубна паста або ополіскувач для ротової порожнини.

Боби

Волокна, протеїни, антиоксиданти – ось чим багаті бобові продукти. Вони дуже корисні для здоров’я, проте містять ще й олігосахарид, що провокує здуття живота.

Газовані напої

Чи не їжа, а напій, вельми некорисний для організму. Вони утворюють здуття живота. Тому краще замінити газовану воду на свіжу чисту питну воду або чай. Для фігури найбільш оптимальним є зелений чай.

Смажена їжа

Глисты попрут как ошпаренные, папилломы исчезнут.

Повільно перетравлюється, сприяє утворенню жирових складок, викликає проблеми шлунково-кишкового тракту, включаючи здуття живота. Особливо якщо в їжі багато солі. Пам’ятайте ж, що вона несприятливо діє? Тому не забувайте про подібну «пустунки», поїдаючи не самий милісний продукт.

Яблука

Всім відома користь яблук. Смачні і соковиті фрукти містять безліч вітамінів, розчинні харчові волокна під назвою пектини, але в той же час споживання ласощі загрожує здуттям живота. Не зловживайте даним продуктом, інакше не уникнути проблем з травленням.

: ukrhealth.net

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