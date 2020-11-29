Известному украинскому гроссмейстеру предлагали роль в сериале Netflix «Ход королевы»

Известному украинскому шахматисту Василию Иванчуку, который является чемпионом мира по быстрым шахматам 2016 года, предлагали роль в сериале «Ход королевы» от Netflix.

Об этом он рассказал «Радио Свобода».

«Мне написали на мейл, что вот есть такое предложение — сыграть роль Боргова (советского чемпиона мира по шахматам, самого сильного соперника главной героини — Ред.). Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал — что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы. Прошла, возможно, неделя между тем, как я получил письмо, и ответил на него. И они ответили — извините, мы уже нашли другого актера на эту роль», — отметил он.

Однако в финале сериала все же будет шахматный поединок между Василием Иванчуком и американским шахматистом Патриком Вольфом, который закончился ничьей в 1993 году. Такое решение принадлежит тринадцатому чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову, который был консультантом создателей сериала.

«Ход королевы» появился в доступе 23 октября этого года и уже стал одним из самых популярных мини-сериалов в истории Netflix после того, как количество просмотров перевалило за 62 миллиона.