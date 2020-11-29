«Послушная проамериканская шлюха»: Яценюк подает в суд на нардепа Киву

Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк подал иск в суд на депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илью Киву.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

«Вчера, 27 ноября, на одном из политических ток-шоу депутат ОПЗЖ в примитивной хамской манере озвучил известный российский темник об американском гражданстве Арсения Яценюка и его семьи, а также фейк о так называемом «миллиарде», — говорится в сообщении.

Накануне в эфире программы «Свобода Слова Савика Шустера» нардеп от ОПЗЖ Илья Кива вступил в перепалку с Яценюком. В ходе своего выступления Кива заявил, что политики, которые поддерживали Майдан, оформили себе и своим детям американское гражданство.

Позже Кива опубликовал отрывок скандального эфира, прокомментировав его следующим образом: «Мой ответ бывшему пример-министру вору и коррупционеру Яценюку, который за время войны, грабя страну превратился в долларового миллиардера, построил в Америки отельный бизнес получивши для себя и своей семьи американское гражданство. «Послушная проамериканская шлюха — Яценюк».