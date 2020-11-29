В Черновицкой ТИК назвали фейком обнародованную ЦИК информацию об отзыве представителей партий из избиркомов

Партии «Батькивщина», «Родной город» и Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) опровергли сообщение о том, что политсилы отозвали своих представителей из участковых избиркомов, чтобы сорвать выборы.

Об этом сообщает издание «Чернівецький Промінь».

Как отмечается, под письмом, которые поступило в ЦИК, подписались только 5 членов комиссии, однако подписей председателя ТИК, его заместителя и секретаря нет. В частности документ подписали Алена Гнатюк («Слуга народа»), Иван Мулик («Антикоррупционное движение»), Игорь Паневский («Община и закон»), Сергей Левченко («Голос») и Оксана Кинащук («Студенческая партия Украины»).

Заявители считают, что информация обнародованная на сайте ЦИК не соответствует действительности.

«Информация об отзыве не соответствует действительности, это какой-то фейк. Партия «Батькивщина» не отозвала и не будет отзывать своей членов УИК. Мы всячески будем способствовать законности хода избирательного процесса», — утверждает заместитель председателя Черновицкой областной организации партии» Батькивщина » Оксана Пантелеймонова.

В партии «Родной город» также заявили, что обнародованная ЦИК информация об отзыве членов УИК фейк, и на самом деле партия никого не отозвала, зато провели замену нескольких членов УИК.

Председатель Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии Анастасия Симак также сказала, что информация об отзыве членов УИК четырьмя партиями не соответствует действительности.

«На сегодняшний день отозвали своих членов лишь «Европейская солидарность». Другие партии на данный момент не отозвали. Однако на всех участках у нас достаточное количество членов поэтому выборы состоятся», — заявила председатель ТИК.