В Киеве Нацкорпус провел акцию памяти жертв Голодомора

В День памяти жертв Голодомора, 28 ноября, Национальный корпус провел акцию протеста перед посольством Российской Федерации в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как говорится в сообщении, цель мероприятия, напомнить, что виновным в гибели миллионов украинцев вследствие искусственного голода, является Россия как правопреемница СССР. РФ отказывается признавать Голодомор геноцидом украинского народа и продолжает агрессию в отношении Украины.

Участники акции растянули баннер с надписями: «Помним, кто наши враги», «Убивали тогда. Убивают сейчас» и установили под стенами посольства РФ 33 креста как символ того, что Россия оставляет после себя лишь смерть и разруху.





«Мы сегодня здесь, чтобы еще раз напомнить всем украинцам о том, кто наш враг и напомнить всему миру, кто виноват в огромной трагедии и смертях миллионов. Очень важно помнить эту трагедию и кто к ней привел. Ведь сегодняшняя путинская Москва является политическим и идеологическим последователем Советского Союза, с теми же целями, методами и ложью. Не достигнув желаемых результатов на фронте, РФ сейчас вбрасывает огромные средства в существование пятой колонны в Украине. И только мы, украинцы, можем защитить наше государство от уничтожения», — сказал во время митинга руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Напомним, что четвертую субботу ноября в Украине чтят память миллионов жертв голодоморов, самый большой из которых был в 1932-1933 годах.

В этот день кроме официальных и общественных памятных мероприятий украинцы зажигают свечи и оставляют их на подоконниках своих домов в память о замученных голодом предков.