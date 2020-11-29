В Харькове произошли столкновения у Мемориала жертвам Голодомора

Сегодня, 28 ноября, возле Мемориального комплекса жертвам Голодомора в Харькове произошли столкновения между активистами патриотических организаций и людьми, которые охраняют «Фельдман экопарк». Активисты пытались установить щиты, которые будут напоминать о Голодоморе.

Об этом пишет Kharkiv Today.

Лидер Харьковского отделения Национального корпуса Константин Немичев сообщил, что активистам пытались помешать «спортсмены, которые охраняли забор и буквы».

Активистам все же удалось установить щиты с надписью Голодомор с фамилиями организаторов геноцида.

«Тема Голодомора и памяти об этой страшной трагедии является очень чувствительной на сегодня. На Харьковщине нет захоронений и Мемориал памяти жертв Голодомора пока единственное благоустроенное место памяти в области», — сообщили в Нацкорпусе.

Место происшествия контролирует полиция. В то же время в полиции сообщили, что мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора в Харькове и области прошли без нарушений правопорядка.

В Украине сегодня, 28 ноября, отмечают День памяти жертв голодоморов. В 16:00 прошла минута молчания, после чего по всей Украине начинается акция «Зажги свечу». Памятная дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.