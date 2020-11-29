Названо кращі корейські авто, які за якістю доганяють німецькі бренди

На автомобільному порталі Hotcars опублікували список кращих корейських автомобілів, які за останні роки зайняли провідні позиції як по надійності, так і по комфорту, наближаючись за показниками до провідних німецьких брендів.

Автомобільні експерти зазначили, що корейські автомобілі більше не є найдешевшими варіантами на ринку, а являють собою високоякісні продукти, які пропонують технології та продуктивність, як у лідерів ринку.

1. Ioniq 5

2. Hyundai RM20 N

3. Genesis Essentia

4. Hyundai Nexo Fuel Cell

5. Kia Telluride

6. Genesis GV80

7. Genesis G90

8. Genesis G70

9. Hyundai Veloster N

10. Kia Stinger GT

: mashyna.com.ua

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