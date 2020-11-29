Названо кращі корейські авто, які за якістю доганяють німецькі бренди

На автомобільному порталі Hotcars опублікували список кращих корейських автомобілів, які за останні роки зайняли провідні позиції як по надійності, так і по комфорту, наближаючись за показниками до провідних німецьких брендів.
Автомобільні експерти зазначили, що корейські автомобілі більше не є найдешевшими варіантами на ринку, а являють собою високоякісні продукти, які пропонують технології та продуктивність, як у лідерів ринку.
1. Ioniq 5
2. Hyundai RM20 N
3. Genesis Essentia
4. Hyundai Nexo Fuel Cell
5. Kia Telluride
6. Genesis GV80
7. Genesis G90
8. Genesis G70
9. Hyundai Veloster N
10. Kia Stinger GT
: mashyna.com.ua
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