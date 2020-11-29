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Названо кращі корейські авто, які за якістю доганяють німецькі бренди

29.11.2020

На автомобільному порталі Hotcars опублікували список кращих корейських автомобілів, які за останні роки зайняли провідні позиції як по надійності, так і по комфорту, наближаючись за показниками до провідних німецьких брендів.

Автомобільні експерти зазначили, що корейські автомобілі більше не є найдешевшими варіантами на ринку, а являють собою високоякісні продукти, які пропонують технології та продуктивність, як у лідерів ринку.

1. Ioniq 5

2. Hyundai RM20 N

3. Genesis Essentia

4. Hyundai Nexo Fuel Cell

5. Kia Telluride

6. Genesis GV80

7. Genesis G90

8. Genesis G70

9. Hyundai Veloster N

10. Kia Stinger GT

: mashyna.com.ua

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