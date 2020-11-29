Mercedes-Benz внедряет онлайн-диагностику авто

Чтобы повысить надежность автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и сократить время простоя во время сервисного обслуживания для них предлагается онлайн-диагностика в качестве цифрового пакета услуг – Mercedes-Benz Van Uptime.

Продукт позволяет анализировать и интерпретировать данные о транспортном средстве в режиме реального времени, чтобы предупредить простои транспортного средства.

Van Uptime был разработан для нового поколения Mercedes-Benz Sprinter. После полномасштабного пилотного этапа с крупными европейскими клиентами в Германии, Великобритании, Польше и Нидерландах, насчитывающего в общей сложности 600 автомобилей и успешного старта продаж в Испании, Италии и Чехии, Mercedes-Benz Vans делает следующий крупный шаг, предлагая теперь и цифровое обслуживание Mercedes-Benz Van Uptime в Германии.

Одним из крупных клиентов пилотного этапа была британская сеть супермаркетов Tesco UK, крупнейший розничный торговец Великобритании.

В рамках Van Uptime существует три различных сервиса.

Техническое обслуживание своими силами:

Своевременное техническое обслуживание может защитить от износа и неисправностей узлы и агрегаты транспортного средства, а также предотвратить незапланированное пребывание на сервисной станции с дополнительными затратами. Поэтому Van Uptime заблаговременно информирует о техническом обслуживании и дает контактному лицу конкретные рекомендации по действиям, которые могут быть выполнены самостоятельно на конкретном автомобиле.

Эффективное управление ремонтом и обслуживанием:

Ранее обнаруженные потребности в обслуживании и ремонте автоматически передаются выбранному сервисному партнеру Mercedes-Benz. Основываясь на этой информации, партнер по обслуживанию, по возможности, объединяет предстоящие работы и согласовывает с клиентом сроки, которые соответствуют ожидаемым потребностям в обслуживании и расписанию. Прозрачность технических данных транспортного средства в режиме реального времени помогает минимизировать простои на СТО, экономя время и сокращая расходы.

Срочные рекомендации:

Если на основании технических данных о транспортном средстве, указанных в компонентном покрытии Van Uptime, будет установлено, что во время поездки возникнет неполадка, то Центр поддержки клиентов компании Mercedes-Benz (CAC) заблаговременно обращается к контактному лицу заказчика для незамедлительного проведения ремонта с использованием необходимых оригинальных деталей. Это дает возможность избежать аварийной остановки в дороге.

: kurs.com.ua