В Таиланде нашли хорошо сохранившийся скелет древнего кита

Его обнаружили в 12 километрах на запад от Бангкока. О находке рассказал в соцсетях министр окружающей среды Таиланда Варавут Сильпа-арча.

12-метровый скелет, по мнению экспертов, принадлежит полосатику Брайда.

Исследователи восстановили 80 процентов скелета, в том числе хорошо сохранившиеся 19 позвонков, 5 ребер, плавники, а также трехметровый череп. Словом, скелет почти полный, отметил министр.

По словам биолога Маркуса Чуа из Национального университета Сингапура, в Азии порой находят окаменелости китов, но в таком отличном состоянии – очень редко.

Скелет представляет собой ценный экземпляр для изучения биоразнообразия древних морей.

Благодаря находке ученые надеются больше узнать о различиях между древними морскими млекопитающими и современными.

Исследователи Таиланда планируют провести в ближайшее время углеродное датирование костных останков и определить их точный возраст.

Кто такие полосатики Брайда

Эти морские млекопитающие обитают в умеренных и тропических широтах. В полярных регионах их никогда не видели.

Полосатик Брайда (Balaenoptera brydei) – вид полосатиковых китов, получивший свое название в честь норвежского судовладельца Йохана Брюде.

Длина особей этого вида – 12-14 метров, вес – 16-25 тонн.

Полосатик Брайда обладает вытянутым телом, окрашенным в серый цвет. На животе и у шеи имеются светлые пятна. На верхней части головы можно заметить три характерных нароста. Серповидный спинной плавник расположен ближе к хвосту.

Полосатики Брайда держатся парами или небольшими группами. Оптимальная для них температура воды – 20 °C. Обычно эти киты не мигрируют на большие расстояния, считаясь «оседлым» видом.

Питаются в основном сардиной, скумбрией, ракообразными и головоногими.

В 1960-х годах этот вид систематически истребляли китобои. Сегодня полосатики Брайда находятся под угрозой исчезновения. По свидетельству экспертов, их мировая популяция составляет около 40 тысяч особей.

: vokrugsveta.ua