Диетолог назвала фрукт, способный взбодрить утром

Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова назвала фрукт, который поможет взбодриться утром. Ее слова опубликованы на сайте радио Sputnik.

Так, в холодное время года и в период респираторно-вирусных заболеваний полезно потреблять витамин С. Это питательное вещество содержится не только в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и лимонах, но и в зелени, болгарском перце и помидорах, отмечает диетолог.

Я своим пациентам советую съедать утром какой-то цитрусовый. Дело в том, что за ночь мы теряем влагу и вместе с влагой теряем электролиты. Когда вы съедаете цитрусовый, вы получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным соком, с апельсиновым соком. Можете даже делать свежевыжатый сок, но разбавить его водой. Так будет меньше калорий и больше жидкости, а электролитов вы получите хорошее количество

Нефедова предостерегла от опасности цитрусовых и других продуктов, богатых витамином С. По ее словам, при переизбытке он теряет эффект антиоксиданта и становится окислителем. «Например, в одном апельсине содержится 60-80 миллиграммов витамина С, а дневная норма — 75-90 миллиграммов», — подчеркнула она.

: toneto.net