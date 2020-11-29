Каким был самый ранний предок человека

Группа исследователей из Франции, Италии и США доказала, что самый ранний предок человека вида Sahelanthropus tchadensis не был гоминидом и не является древнейшим представителем нашего вида. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Human Evolution.

Авторы работы заявляют, что загадочное существо не было прямоходящим – это не гоминид, а предок современных обезьян.

Ученые исследовали окаменелую бедренную кость существа, и пришли к выводу, что оно передвигалось на четырех конечностях. Так делают сегодня гориллы и прочие виды человекообразных обезьян. В частности размер зубов, по мнению исследователей, совпадает с размером таковых у маленьких самок обезьяны.

Таким образом ученые пришли к выводу, что Sahelanthropus tchadensis не является древнейшим предком современного человека.

Напомним, окаменелые останки этого человекоподобного существа обнаружили в 2001 году в пустыне Джураб в Чаде. Тогда открытие совершила исследовательская группа CNAR. После неизвестный науке вид получил название Sahelanthropus tchadensis. Тогда команда исследователей заявила, что найденное существо – прямоходящий гоминид. Следовательно, это один из древних предков человека.

Однако ученые подвергли сомнению данный вывод, поскольку доказательства базировались лишь на изучении зубов и отметин на задней части черепа. Кроме того, работу опубликовали в журнале, который не проходил рецензирование. Также не был предоставлен доступ к найденным останкам.

При этом новое исследование основано не на тех окаменелых останках, которые изучала группа CNAR. Изучаемая ими бедренная кость была обнаружена недалеко от места, где в 2001-м нашли останки Sahelanthropus tchadensis. Поскольку места находок очень близко располагаются друг от друга, а возраст окаменелостей совпадает, ученые посчитали, что в их руки попали останки все того же давным-давно умершего представителя вида.

Ранее австралийские исследователи обнаружили в Южной Африке череп древнего человекообразного существа. Его возраст оценивается в два миллиона лет.

: kurs.com.ua