Украина сделала золотой дубль на ЧЕ-2020 по художественной гимнастике

Сборная Украины выиграла «золото» и «серебро» на чемпионате Европы-2020 по художественной гимнастике, который проходит в Киеве с 26 по 29 ноября.

Наши девушки стали лучшими в финале с 5 мячами и заняли второе место в финале с 3 обручами и 2 парами булав.





В групповых упражнениях нашу команду представляли Валерия Юзьвьяк из Ужгорода, Диана Баева из Макеевки Донецкой области, львовянки Анастасия Возняк, Мария Высочанская и Мариола Бондарчук

Еще две медали у юниорок – «серебро» в упражнениях с лентой у Карины Сидорак, а «золото» в упражнениях с мячом у Полины Карики.