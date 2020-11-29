Під Дніпром через укус небезпечного павука чоловіку ампутували обидві ноги

У м. Нікополі Дніпропетровської області місцевого жителя вкусив павук. Після цього чоловіку довелось пережити ампутацію обох ніг.

Про це повідомили у соціальних мережах.

Відомо, що 54-річний чоловік обрізав виноград, коли його вкусив павук. Потерпілого терміново госпіталізували. Через ускладнення після укусу чоловіку довелось ампутувати обидві ноги.

Згодом із лікарні у Нікополі потерпілого госпіталізували у Дніпро. Хворий перебуває у реанімації.

Біолог Сергій Тороп пояснив, що чоловіка міг вкусити помічений жовтосумний колючий павук. Він з’явився на півдні України через глобальне потепління. Усус цього павука не є смертельним, проте він може викликати серйозну алергічну реакцію.

: vgolos.com.ua

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