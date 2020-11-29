Боевики 9 раз стреляли по украинским позициям

Российские наемники на Донбассе за 28 ноября сразу 9 раз нарушили перемирие. К счастью, из украинских воинов никто не пострадал.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Нарушение перемирия со стороны боевиков:

вблизи Новолуганского – боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета;

у Южного – две вражеские провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку от Водяного – враг сразу 4 раза нарушил перемирие, применяя минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

кроме того, у Водяного боевики осуществили дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

На Приазовье беспилотник боевиков пересек линию разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник подавили.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению,– заверили в штабе.