Повінь – зміна системи

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Боевики 9 раз стреляли по украинским позициям

29.11.2020

Российские наемники на Донбассе за 28 ноября сразу 9 раз нарушили перемирие. К счастью, из украинских воинов никто не пострадал.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Нарушение перемирия со стороны боевиков:

  • вблизи Новолуганского – боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета;
  • у Южного – две вражеские провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Водяного – враг сразу 4 раза нарушил перемирие, применяя минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • кроме того, у Водяного боевики осуществили дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

На Приазовье беспилотник боевиков пересек линию разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник подавили.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению,– заверили в штабе.

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