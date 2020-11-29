В результате проверок появятся те, кому придется возвращать незаконно полученные деньги…

В 2021 году российских пенсионеров проверят на наличие других доходов для исключения надбавок и доплат к пенсиям.

Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) Людмила Иванова-Швец.

«Будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято по итогам проверки Счетной палаты.

Также будет проверяться место жительства тех, кому положены повышенные выплаты в северных регионах и тех, за кого пенсию получают по доверенности другие люди.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги, и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — считает Иванова-Швец.

Очевидно, что на столь непопулярные меры российские власти вынуждены идти, поскольку в экономике, бюджете и социальной сфере России настал полный крах, а дальше ситуация будет только ухудшаться:

Впрочем, в Украине ситуация аналогичная. При этом украинские власти зачастую берут пример с российских. Так что украинским пенсионерам стоит тоже приготовиться…