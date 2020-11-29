50-летний Юрий Горбунов рассказал о поцелуи с Мейхер и ревности Осадчей

Украинский ведущий Юрий Горбунов поделился закулисными подробностями съемок второго сезона популярной комедии “Великі Вуйки. Вдома краще”.

В сериале снялись известные телеведущие и звезды: Тина Кароль, Лидия Таран, Влад Яма, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Екатерина Осадчая и другие.

Накануне премьеры исполнители главных ролей Юрий Горбунов и Надежда Мейхер посетили студию «Сніданку з 1 + 1» и рассказали интересные закулисные подробности съемок второго сезона популярной комедии.

«Моя героиня Галина, сотрудница Укрзализныци и жительница столицы, переезжает к своему возлюбленному Ивану в Большие Вуйки, где ей очень нравится. Мне, кстати, тоже понравилось на съемочной площадке «Великих Вуйок», которая разместилась в Пирогово – свежий воздух, солнце, пространство. Это очень вдохновило всю команду, потому в новом сезоне даже будут пикантные сцены с поцелуями Галины и Ивана», – рассказала Надежда Мейхер.

А Юрий Горбунов раскрыл секрет, как на такие сценарные идеи отреагировала его жена Екатерина Осадчая:

«Было очень смешно, когда один из авторов сериала Николай Куцик озвучил при Екатерине идею поцелуя с Надеждой. Катя сразу спросила: «А ну покажи, где это в сценарии, я проверю».

Надежда Мейхер отметила, что зрители уже видели поцелуи Ивана и Галины в первом сезоне «Великих Вуйок», но как заверили актеры, в новых сериях будет все намного жарче.

«Все привыкли видеть пикантные сцены на сеновале, а в мастерской Ивана гора стружки. В стружке еще такого не было!» – рассказал Горбунов.

: showbiz.clutch.ua