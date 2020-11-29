На Тернопільщині розкрили схему “списання” запчастин до вертольотів “Мі-2” на близько 5 млн гривень

Служба безпеки України викрила протиправний механізм поставки контрафактних авіазапчастин та обладнання до вертолітної техніки, що використовується під час проведення агрохімічних робіт на близько 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

“Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці одного із державних авіаційних підприємств на Тернопільщині. Чиновники діяли у змові з менеджментом підконтрольної комерційної структури. Зловмисники незаконно списували, демонтували та вивозили з території держпідприємства авіаційні вузли та агрегати, що були встановлені на гелікоптерах Мі-2”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щоб “прикрити” оборудки, посадовці фальсифікували технічну документацію на незаконно відчужене авіаційне обладнання. Співробітники СБ України встановили, що викрадені авіазапчастини мали поставляти для потреб вітчизняних авіакомпаній-експлуатантів, які використовують вертолітну техніку при проведенні агрохімічних робіт по всій Україні.

“Організатори незаконної схеми привласнили авіаційне майно державного підприємства на майже 5 мільйонів гривень. Співробітники СБУ оперативно блокували їх продаж авіакомпаніям”, – зазначили силовики. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки у виробничих приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи.

Під час слідчих дій вилучено незаконно відчужене з держпідприємства авіаційне майно з технічною документацією, фіктивні акти ремонтних робіт та ресурсного відновлення обладнання, а також документи фінансово-господарської звітності, які мають доказове значення.